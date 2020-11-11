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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in gerçek mesleği herkesi şoke etti! Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in gerçek mesleği herkesi şoke etti!
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izlenme rekorları kırarken dizide Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estire Burak Özçivit, kariyerinde zirveye çıktı. Burak Özçivit'in özel hayatı hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun gerçek mesleğini duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in ünlü olmadan önceki mesleği...
Giriş Tarihi: 11.11.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 14:35
Kuruluş Osman dizisindeki başarısıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, gerçek mesleğiyle şaşırttı. İşte Burak Özçivit'in ünlü olmadan önceki mesleği...
GALERİ DEVAM EDİYOR
RAFET EL ROMAN
Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.
SERDAR ORTAÇ
Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.
NURİ ALÇO
Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Nuri Alço, oyunculuğa adım atmadan önce ilaç mümessili olarak çalışıyordu.
FAHRİYE EVCEN
İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.