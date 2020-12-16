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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Atiye hayranlarına müjde: Çekimler başladı iddiası! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi belli mi? Atiye hayranlarına müjde: Çekimler başladı iddiası! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi belli mi?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hayranları büyük beğeni toplayan ilk iki sezonun ardından yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Dizinin yeni sezon hazırlıkları koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Ancak ortaya atılan iddiaya göre Atiye 3. sezon çekimleri başladı. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 16.12.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 23:37
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atiye 3. sezon tarihi ilk iki sezon bölümlerini heyecanla takip eden izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere son olarak dizinin 3. sezon çekimleri koronavirüs nedeniyle ertelendi. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun." Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır. Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.