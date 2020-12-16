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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakterinin iki annesinden biri olan Nermin'i canlandıran Senan Kara, özel hayatıyla dizinin sevenlerinin araştırma konusu oldu. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara'nın eşi...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 16:53
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir'de Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep'in annesi Nermin'e hayat veren Senan Kara özel hayatıyla mercek altına alındı. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara başta olmak üzere ünlülerin eşleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

SEDA BAKAN

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

BİRKAN SOKULLU