Bendeniz’den Aleyna Tilki’yi kızdıracak sözler: Pek şans vermiyorum...

Dişindeki dolguya baktırmak için doktoruna geldiğini söyleyen Bendeniz, pandemi döneminde neler yaptığı sorulunca, "Herkesin yaptığı gibi evdeyiz, biraz daha rahatlasın diye. Açılacağını sanmıyorum açılsa açılsa kısa bir zaman olacak sonra yine kapanır sahneler. Birkaç şarkı yapıyoruz onu hazırlanıyorum, mistik tarzı şarkılarım var yurt dışı için" ifadelerini kullandı.

