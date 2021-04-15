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Bendeniz’den Aleyna Tilki’yi kızdıracak sözler: Pek şans vermiyorum...

90'lı yıllara damgasını vuran popçulardan biri olan Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bendeniz, Aleyna Tilki'yi kızdıracak açıklamalar yaptı. Kendisine dünya starı olma hedefi koyan Tilki'ye pek şans vermediğini söyleyen şarkıcı, "Dünya piyasalarının bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 09:27
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Bendeniz’den Aleyna Tilki’yi kızdıracak sözler: Pek şans vermiyorum...

Diş kontrolü için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan şarkıcı Bendeniz, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Türk popunun uzun zamandır düşüş eğiliminde olduğunu söyleyen şarkıcı, "Yapanlarla da dinleyenlerle de ilgili bir sürü problemler var" dedi.

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Bendeniz’den Aleyna Tilki’yi kızdıracak sözler: Pek şans vermiyorum...

Dişindeki dolguya baktırmak için doktoruna geldiğini söyleyen Bendeniz, pandemi döneminde neler yaptığı sorulunca, "Herkesin yaptığı gibi evdeyiz, biraz daha rahatlasın diye. Açılacağını sanmıyorum açılsa açılsa kısa bir zaman olacak sonra yine kapanır sahneler. Birkaç şarkı yapıyoruz onu hazırlanıyorum, mistik tarzı şarkılarım var yurt dışı için" ifadelerini kullandı.

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Bendeniz’den Aleyna Tilki’yi kızdıracak sözler: Pek şans vermiyorum...

"POP MÜZİK DÜŞÜŞTE"

47 yaşındaki şarkıcı, "Sizce pop müziğin popüleritesi bitti mi?" sorusuna, "Bütün müzikler için aynı şey geçerli, dünyada da aynısı geçerli. Yapılan müzikleri görüyorsunuz. Hepsi birbirinden beter, dünyada da öyle" cevabını verdi.

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Bendeniz’den Aleyna Tilki’yi kızdıracak sözler: Pek şans vermiyorum...

Bendeniz, "Geçmişten bir takım şarkılar alınıp, yeniye empoze ediliyor. Türk popu uzun zamandır düşüş eğiliminde. Bu net ama bunun birçok nedeni var. Yapanlarla da dinleyenlerle de ilgili bir sürü problemler var" dedi.

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Bendeniz’den Aleyna Tilki’yi kızdıracak sözler: Pek şans vermiyorum...

ALEYNA TİLKİ AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde "Dünya starı olacağım" açıklamasında bulunan Aleyna Tilki hakkında, "Hangi arkadaşımız olursa olsun dünya piyasalarının bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum. Allah yardımcısı olsun hepsinin" yorumunu yaptı.