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Bendeniz’den Aleyna Tilki’yi kızdıracak sözler: Pek şans vermiyorum...
90'lı yıllara damgasını vuran popçulardan biri olan Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bendeniz, Aleyna Tilki'yi kızdıracak açıklamalar yaptı. Kendisine dünya starı olma hedefi koyan Tilki'ye pek şans vermediğini söyleyen şarkıcı, "Dünya piyasalarının bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 09:27
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