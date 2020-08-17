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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix tarihi duyurdu! Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix, en fazla izlenen Türk dizileri arasında yer alan Atiye hayranlarına müjdeyi verdi. Aralık ayında 8 bölümden oluşan 1. sezon sonrasında yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 16:16
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