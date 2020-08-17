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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix tarihi duyurdu! Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix, en fazla izlenen Türk dizileri arasında yer alan Atiye hayranlarına müjdeyi verdi. Aralık ayında 8 bölümden oluşan 1. sezon sonrasında yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 16:16
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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix tarihi duyurdu! Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur gibi isimlerin yer aldığı dizinin 2 sezon yayın tarihi belli oldu. Hayranları dizinin yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Netflix açıklama yaparak merak edilen konuya açıklık getirdi. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix tarihi duyurdu! Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye'nin Türk yapımı dizisi Atiye'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre Atiye dizisi 10 Eylül 2020 tarihinde izleyici ile buluşacak.

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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix tarihi duyurdu! Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

ATİYE 1. SEZONDA NELER OLDU?

Atiye 1. sezon 1. bölüm: Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix tarihi duyurdu! Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 1. sezon 2. bölüm: Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix tarihi duyurdu! Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 1. sezon 3. bölüm: Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.