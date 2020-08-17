Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix tarihi duyurdu! Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur gibi isimlerin yer aldığı dizinin 2 sezon yayın tarihi belli oldu. Hayranları dizinin yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Netflix açıklama yaparak merak edilen konuya açıklık getirdi. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Aliye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...