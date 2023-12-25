Atilla Taş tutuklama kararı sonrası bayıldı! Çıkardığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

ATİLLA TAŞ TUTUKLANMIŞ, EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.