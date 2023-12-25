25 Aralık 2023, Pazartesi
Atilla Taş tutuklama kararı sonrası bayıldı! Çıkardığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Atilla Taş eşiyle birlikte gittiği eğlence mekanında sarhoş olup çevreyi rahatsız etti. Kendisini uyaran işletmecilerle ve olaya müdahale eden polislerle kavga eden Taş, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Atilla Taş'ın taşkınlık çıkarttığı anların yeni görüntüleri ortaya çıkarken, şarkıcının tutuklama kararı sonrası bayıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.12.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 10:52
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