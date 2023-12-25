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Atilla Taş tutuklama kararı sonrası bayıldı! Çıkardığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Atilla Taş eşiyle birlikte gittiği eğlence mekanında sarhoş olup çevreyi rahatsız etti. Kendisini uyaran işletmecilerle ve olaya müdahale eden polislerle kavga eden Taş, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Atilla Taş'ın taşkınlık çıkarttığı anların yeni görüntüleri ortaya çıkarken, şarkıcının tutuklama kararı sonrası bayıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.12.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 10:52
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Atilla Taş tutuklama kararı sonrası bayıldı! Çıkardığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş Köyiçi'nde önceki gün bir eğlence mekanında saat 01.00 sıralarında eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık vermiş bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı.

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Atilla Taş tutuklama kararı sonrası bayıldı! Çıkardığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri gelmişti.

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Atilla Taş tutuklama kararı sonrası bayıldı! Çıkardığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

ATİLLA TAŞ TUTUKLANMIŞ, EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Atilla Taş tutuklama kararı sonrası bayıldı! Çıkardığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş'ın elleri kelepçeli şekilde yerde oturur haldeyken polislere hakaret ettiği görülüyor.

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Atilla Taş tutuklama kararı sonrası bayıldı! Çıkardığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ayrıca eşinin ise bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı ve uzaklaştırıldığı dikkat çekti.