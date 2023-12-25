Oyuncu Fırat Tanış’tan hamile sevgilisi İklim Tamkan'a şiddet

Oyuncu Fırat Tanış, Kübra Tanış ile boşanması sonrası piyanist İklim Tamkan'la ilişkisini resmen ilan etmişti. İki buçuk yıldır birliktelik yaşadığı iddia edilen çiftle ilgili şoke eden bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan çiftin aşkını, Fırat Tanış'ın İklim Tamkan'a uyguladığı psikolojik şiddetin bitirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...