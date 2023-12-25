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Oyuncu Fırat Tanış’tan hamile sevgilisi İklim Tamkan'a şiddet

Oyuncu Fırat Tanış, Kübra Tanış ile boşanması sonrası piyanist İklim Tamkan'la ilişkisini resmen ilan etmişti. İki buçuk yıldır birliktelik yaşadığı iddia edilen çiftle ilgili şoke eden bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan çiftin aşkını, Fırat Tanış'ın İklim Tamkan'a uyguladığı psikolojik şiddetin bitirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:10
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Oyuncu Fırat Tanış’tan hamile sevgilisi İklim Tamkan’a şiddet

Oyuncu Fırat Tanış, 2014'te nikah masasına oturduğu Kübra Tanış ile 2022'de tek celsede boşanmıştı.

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Oyuncu Fırat Tanış’tan hamile sevgilisi İklim Tamkan’a şiddet

Sekiz yıllık evliliklerini beş dakikada sonlandıran Tanış, kısa süre sonra piyanist İklim Tamkan ile objektiflere yansımıştı.

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Oyuncu Fırat Tanış’tan hamile sevgilisi İklim Tamkan’a şiddet

Ağustos ayında aşklarını ilan eden çiftin, Tanış'ın boşanmasından aylar önce birliktelik yaşamaya başladığı iddiası gündeme gelmişti.

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Oyuncu Fırat Tanış’tan hamile sevgilisi İklim Tamkan’a şiddet

2.5 yıldır devam ettiği iddia edilen aşk geçtiğimiz günlerde sona erdi. Ayrılık nedeni olarak ise bomba bir iddia gündeme geldi.

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Oyuncu Fırat Tanış’tan hamile sevgilisi İklim Tamkan’a şiddet

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, aşkı Tanış'ın Tamkan'a uyguladığı psikolojik şiddet bitirmiş.