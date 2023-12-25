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Haberler Galeri Ayşen ve Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti! Ölümüyle ilgili acı detay

Ayşen ve Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti! Ölümüyle ilgili acı detay

Yeşilçam'ın efsane isimleri Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Anne ve babasının ölümü sonrası zor günler yaşayan Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:24
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Ayşen ve Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti! Ölümüyle ilgili acı detay

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, 'Domates Güzeli' Ayşen Gruda ile 1965'te dünyaevine girdiği Yılmaz Gruda'nın kızı 1968'de dünyaya gelen kızları Elvan Gruda, hayatını kaybetti.

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Ayşen ve Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti! Ölümüyle ilgili acı detay

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Ayşen ve Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti! Ölümüyle ilgili acı detay

Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

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Ayşen ve Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti! Ölümüyle ilgili acı detay

Türk sinemasının en ünlü isimlerinden Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda, birkaç yıl arayla yaşama veda etmişti. Ayşen Gruda 2019 yılının Ocak ayında hayatını kaybederken, Yılmaz Gruda ise geçtiğimiz temmuz ayında aramızdan ayrılmıştı.

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Ayşen ve Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti! Ölümüyle ilgili acı detay

Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili yakın arkadaşı Tuna Arman, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı: