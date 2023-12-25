Ayşen ve Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti! Ölümüyle ilgili acı detay

Yeşilçam'ın efsane isimleri Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Anne ve babasının ölümü sonrası zor günler yaşayan Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek ortaya çıktı.