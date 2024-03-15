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Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Cuma akşamları seyirciyle buluşan Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları, set ekibi, yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ, özel bir iftar yemeğinde bir araya geldi. Bozdağ Film Platoları'nda bulunan Söğüt 1299 Restoranı'nda düzenlenen iftar yemeğinde davetlilere Anadolu mutfağının zengin lezzetleriyle donatılmış bir menü sunuldu.

Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:47
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Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Ali Önsöz, Emin Gürsoy, Naz Sayıner, Şahin Çelik ve Ergül Miray Şahin gibi Ateş Kuşları dizisinin sevilen oyuncuları, bu özel davete katılarak bir araya geldi.

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Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

İftar sonrasında ise ekip, Bozdağ Film Platoları içerisinde yer alan Söğüt Kahvesi'nde hep beraber kahve içti.

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Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

Yapımcı Mehmet Bozdağ, bu güzel buluşma sırasında yaptığı konuşmada, dizinin 2 sezon boyunca başarılı bir iş ortaya koyduğunu belirterek, oyuncular, yönetmenler, senaristler ve set ekibiyle birlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

Ateş Kuşları ekibi, birlikte geçirdikleri keyifli anların yanı sıra, dizinin başarısını kutlamış oldu.

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Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

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Ali ve Barbaros başta olmak üzere, evin erkekleri vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşerken; henüz kimliğinden haberdar olmadıkları, av diye peşine düştükleri Çino için kendileri mi birer avdır yoksa?