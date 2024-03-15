15 Mart 2024, Cuma
Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!
Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Cuma akşamları seyirciyle buluşan Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları, set ekibi, yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ, özel bir iftar yemeğinde bir araya geldi. Bozdağ Film Platoları'nda bulunan Söğüt 1299 Restoranı'nda düzenlenen iftar yemeğinde davetlilere Anadolu mutfağının zengin lezzetleriyle donatılmış bir menü sunuldu.
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:47
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