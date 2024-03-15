Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali ve Barbaros başta olmak üzere, evin erkekleri vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşerken; henüz kimliğinden haberdar olmadıkları, av diye peşine düştükleri Çino için kendileri mi birer avdır yoksa?