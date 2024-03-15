15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Kerem'e bakın! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen paylaşmaya doyamadı! "Babasına benziyor"

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Kerem'e bakın! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen paylaşmaya doyamadı! "Babasına benziyor"

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor. 2017 yılında evlenen çiftin bu birlikteliklerinden Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunuyor. Mutlu bir aile yaşamı sürdüren Özçivit ve Evcen, son zamanlarda minik oğulları Kerem'le birlikte yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile pozları...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:24
  • 1
  • 166
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in oğlu Kerem’e bakın! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen paylaşmaya doyamadı! Babasına benziyor

"Çalıkuşu" dizisinde tanışan ve zamanla ilişkileri aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlendiler. 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba oldular.

  • 2
  • 166
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in oğlu Kerem’e bakın! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen paylaşmaya doyamadı! Babasına benziyor

Son zamanlarda çocukları Kerem'in yüzünü gösteren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

  • 3
  • 166
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in oğlu Kerem’e bakın! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen paylaşmaya doyamadı! Babasına benziyor

Güzel oyuncu, son olarak oğlu Kerem ile bir paylaşımda bulundu.

  • 4
  • 166
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in oğlu Kerem’e bakın! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen paylaşmaya doyamadı! Babasına benziyor

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir mekanda Kerem'le birlikte çektirdiği fotoğrafları yayınlayan Evcen, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Minik Kerem, en çok babası Burak Özçivit'e benzetildi.

  • 5
  • 166
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in oğlu Kerem’e bakın! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen paylaşmaya doyamadı! Babasına benziyor

İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit başta olmak üzere ünlülerin çocukları...