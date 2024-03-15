Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Kerem'e bakın! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen paylaşmaya doyamadı! "Babasına benziyor"

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor. 2017 yılında evlenen çiftin bu birlikteliklerinden Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunuyor. Mutlu bir aile yaşamı sürdüren Özçivit ve Evcen, son zamanlarda minik oğulları Kerem'le birlikte yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile pozları...