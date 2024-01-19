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Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü basketbolcu...

Görkem Sevindik'in eşi de ünlü çıktı! Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Ali Ateş karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen başarılı oyuncu Görkem Sevindik, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. 2020 yılında sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine giren Sevindik'in eşi, meğer ünlü bir basketbolcuymuş. İşte başarılı oyuncunun merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 19.01.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 13:05
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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü basketbolcu...

Görkem Sevindik, ilk oyunculuk deneyimini "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşamıştı. Şimdilerde ise Atv'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları"nda Ali Ateş karakterine hayat veren oyuncu, özel hayatıyla da gündeme geliyor. İşte haberin detayları...

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü basketbolcu...

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 Adana doğumlu sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Sevindik, ilk kez 2011 yılında kamera karşısına geçmiştir ve 5 sezon boyunca rol aldığı "Kurtlar Vadisi Pusu" ile ünlenmiştir. Son yıllarda Kırmızı Kamyon, Bandırma Füze Kulübü ve Ateş Kuşları gibi yapımlarda yer almıştır.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü basketbolcu...

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Görkem Sevindik, 2020 yılında pandemi döneminde sürpriz bir şekilde basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir ile evlenmiş.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü basketbolcu...

Beşiktaş Kadın Basketbol takımında yer alan ve 21 Haziran 1986 tarihinde İzmit'te doğan Siyahdemir, profesyonel basketbol kariyerine 2004-2005 sezonunda Migros'ta başlamış ve kariyerine Galatasaray, TED Kayseri Kolejspor, Tarsus Belediye, Fenerbahçe gibi önemli takımlarda devam etmiş.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü basketbolcu...

Çiftin, kariyerleri ve özel hayatları, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.