Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü basketbolcu...

Görkem Sevindik'in eşi de ünlü çıktı! Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Ali Ateş karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen başarılı oyuncu Görkem Sevindik, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. 2020 yılında sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine giren Sevindik'in eşi, meğer ünlü bir basketbolcuymuş. İşte başarılı oyuncunun merak edilen eşi...