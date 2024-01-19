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Haberler Galeri Survivor Sahra'nın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti! Gören tanıyamadı! Önce dudak...

Survivor Sahra'nın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti! Gören tanıyamadı! Önce dudak...

Survivor All Star'ın yeni sezonunda rekabet kıyasıya devam ederken, mavi takımda mücadele eden yarışmacılardan Sahra'nın estetiksiz hali merak konusu oldu. Survivor'a geçmiş yılarda da katılan Işık'ın yıllar içerisindeki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, Sahra'nın dün yayınlanan bölümde dudaklarındaki parlaklık ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Sahra Işık'ın eski hali...

Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:31
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Survivor Sahra’nın estetiksiz hali ’Yok artık’ dedirtti! Gören tanıyamadı! Önce dudak...

Survivor All Star'ın 2024 sezonunda, yarışmacıların performansları kadar kişisel tavırları ve görünümleri de sık sık konuşuluyor. Bu sefer de mavi takımda mücadele eden Sahra, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu. İşte Sahra'nın estetiksiz hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor Sahra’nın estetiksiz hali ’Yok artık’ dedirtti! Gören tanıyamadı! Önce dudak...

Survivor 2014'e damga vuran Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı.

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Survivor Sahra’nın estetiksiz hali ’Yok artık’ dedirtti! Gören tanıyamadı! Önce dudak...

2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

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Survivor Sahra’nın estetiksiz hali ’Yok artık’ dedirtti! Gören tanıyamadı! Önce dudak...

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Sahra Işık, bu sefer de estetiksiz haliyle gündeme geldi.

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Survivor Sahra’nın estetiksiz hali ’Yok artık’ dedirtti! Gören tanıyamadı! Önce dudak...

PARLAK DUDAKLARI GÜNDEM YARATTI!

Sahra'nın parlak dudakları sosyal medyada gündem oldu. Dudaklarındaki parlaklık konusunda üretilen teorilerin yanı sıra, izleyicilerin dikkatini çeken bir diğer detay da saçları oldu.