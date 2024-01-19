Survivor Sahra'nın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti! Gören tanıyamadı! Önce dudak...

Survivor All Star'ın yeni sezonunda rekabet kıyasıya devam ederken, mavi takımda mücadele eden yarışmacılardan Sahra'nın estetiksiz hali merak konusu oldu. Survivor'a geçmiş yılarda da katılan Işık'ın yıllar içerisindeki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, Sahra'nın dün yayınlanan bölümde dudaklarındaki parlaklık ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Sahra Işık'ın eski hali...