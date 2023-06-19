Üvey Anne gerçek hikayesi ne, gerçek mi, nereden çekiliyor? ATV Üvey Anne dizisinin oyuncuları ve konusu...

ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne daha yayınlanmadan adından söz ettirmeyi başardı. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı dizi de Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi oyuncuların rol alıyor. Hem konusuyla kendini sevdirecek hem de çekimleriyle sizi kendini hayran bırakacak dizinin detayları haberimizde...