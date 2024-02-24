Kavak Yelleri'nin Mine'siydi... Aslı Enver'in kızı Elay sosyal medyada ilgi odağı oldu! O anları ilk defa paylaştı

Aslı Enver, Kavak Yelleri'nde Mine Ergun rolüyle hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncu, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile evlenmişti. Mutlu evliliklerinden Elay adında bir kızları oldu. Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran çiftten Aslı Enver, kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor. Bugün ise Aslı Enver, kızının emeklediği o anları sayfasında paylaştı. İşte Aslı Enver'in kızının eğlenceli o anları!