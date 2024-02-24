24 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kavak Yelleri'nin Mine'siydi... Aslı Enver'in kızı Elay sosyal medyada ilgi odağı oldu! O anları ilk defa paylaştı

Kavak Yelleri'nin Mine'siydi... Aslı Enver'in kızı Elay sosyal medyada ilgi odağı oldu! O anları ilk defa paylaştı

Aslı Enver, Kavak Yelleri'nde Mine Ergun rolüyle hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncu, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile evlenmişti. Mutlu evliliklerinden Elay adında bir kızları oldu. Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran çiftten Aslı Enver, kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor. Bugün ise Aslı Enver, kızının emeklediği o anları sayfasında paylaştı. İşte Aslı Enver'in kızının eğlenceli o anları!

Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 10:03
  • 1
  • 153
Kavak Yelleri’nin Mine’siydi... Aslı Enver’in kızı Elay sosyal medyada ilgi odağı oldu! O anları ilk defa paylaştı

Aslı Enver, "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınıyor. Son olarak sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girdi.

  • 2
  • 153
Kavak Yelleri’nin Mine’siydi... Aslı Enver’in kızı Elay sosyal medyada ilgi odağı oldu! O anları ilk defa paylaştı

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

  • 3
  • 153
Kavak Yelleri’nin Mine’siydi... Aslı Enver’in kızı Elay sosyal medyada ilgi odağı oldu! O anları ilk defa paylaştı

Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor.

  • 4
  • 153
Kavak Yelleri’nin Mine’siydi... Aslı Enver’in kızı Elay sosyal medyada ilgi odağı oldu! O anları ilk defa paylaştı

Bugün ise yepyeni bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Aslı Enver, kızının emeklediği o anları sayfasında paylaştı.

  • 5
  • 153
Kavak Yelleri’nin Mine’siydi... Aslı Enver’in kızı Elay sosyal medyada ilgi odağı oldu! O anları ilk defa paylaştı

Aslı Enver'in kızı Elay'ın emeklediği anlar takipçileri tarafından ilgi odağı oldu.