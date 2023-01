Ateş Kuşları: Görmezden ve duymazdan geldiğimiz sokak çocuklarının hikayesi

"SOKAKTA GÖRMEYE ALIŞIK OLDUĞUMUZ DÜNYANIN PERDE ARKASINI İZLETECEĞİZ"

Bu hikayenin her gün, herkesin, yolda geçerken şahit olduğu, bazen görmezden ve duymazdan geldiği sokak çocuklarının hikayesini anlattığını söyleyen Hande Soral; "Bizim hazırlık sürecimiz biraz duygusal geçti. Yönetmenimiz ve oyuncu arkadaşlarımız ile çok uzun süredir hazırlanıyoruz. Bu süreçte, sokak çocukları ile ilgili birçok doküman okudum ve çekilmiş belgeseller seyrettim. Öte yandan sokak çocuklarını anlatan, hatırlatan filmler de seyrettim. Ama bence asıl hazırlığı ve çalışmayı hep beraber aldığımız provalarla yaptık. Hazırlık sürecimiz normalde alışık olmadığımız kadar uzundu; bu süreç bu kadar iyi arkadaş olabilmemize, daha başlamadan bir yol almamıza sebep oldu" dedi. Ateş Kuşları'nın çok güzel ve özel bir hikayeye sahip olduğundan da bahseden Soral; "Bu dizinin de desteğiyle görmezden geldiğimiz çocukları görüp önemsemeye başlayacağız. Benim canlandırdığım Mercan karakteri, çok güçlü bir kadın. Kendi ayakları üzerinde durmaya daha çocukken başlamış. En güçlü yanı; ailesi olan köksüzleri bir arada tutması. Sokağa atılmış diğer çocuklarla birlikte, bir aile kurup hayatta kalmayı başarabilen biri. Hep bir hayali var, her çocuk gibi, her genç kız gibi, herkes gibi bir ailesi olması. Bazen seçtiğiniz aileyle hayatınıza devam edersiniz. Mercan da seçtiği aileyle hayatına devam etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.