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Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı: Barbaros, Gülayşe'ye o soruyu sordu! "Ben daha önce hiç biriyle yemeğe çıkmadım ki"

ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, 1.bölümüyle reyting rekorları kırdı. Konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2. bölümünde yaşanacak gelişmeler, oldukça merak ediliyor. Ateş Kuşları'nın 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek isteyenler, "Ateş Kuşları 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ateş Kuşları'nın yeni bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 13:58
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Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı: Barbaros, Gülayşe’ye o soruyu sordu! Ben daha önce hiç biriyle yemeğe çıkmadım ki

ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisi topladı. Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin 1. bölümü reyting rekoru kırdı. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın heyecanla beklenen 2.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı: Barbaros, Gülayşe’ye o soruyu sordu! Ben daha önce hiç biriyle yemeğe çıkmadım ki

ATEŞ KUŞLARI 2.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Yeni bölümü 20 Ocak akşamı yayınlanacak dizinin fragmanına "Bu dünyada herkes var, biz yokuz. Sokak çocukları, yaşamaz, okula gidemez, evlenemez, hastaneye yatıp çocuk bile doğuramaz, ailemiz olamaz..." sözleri damga vurdu.

Ayrıca fragmanda; Barbaros'un Gülayşe'ye yaptığı yemek teklifi, izleyicileri heyecanlandırdı.

ATEŞ KUŞLARI 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı: Barbaros, Gülayşe’ye o soruyu sordu! Ben daha önce hiç biriyle yemeğe çıkmadım ki

ATEŞ KUŞLARI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş Kuşları'nın ilk bölümünde; 23 yıl önce gizemli bir kişi tarafından çöpe bırakılan bebeği, birbirlerine kan bağıyla değil can bağıyla bağlı olan Köksüzler'den 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit ve Kara buldu. Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler.

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Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı: Barbaros, Gülayşe’ye o soruyu sordu! Ben daha önce hiç biriyle yemeğe çıkmadım ki

Öte yandan, bu 5 sokak çocuğunu dilendiren Çatal da, Köksüzler'in yanındaki bebeği görünce arbede çıkardı. Aynı gece Köksüzler'in ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bir günaha gebeydi.

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Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı: Barbaros, Gülayşe’ye o soruyu sordu! Ben daha önce hiç biriyle yemeğe çıkmadım ki

Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya, hiç gülmedi ya… Bu Gülayşe olsun, gülsün." diyerek sahiplendikleri bebeğin isminin Gülayşe olmasına karar verdiler.