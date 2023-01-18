18 Ocak 2023, Çarşamba
Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı: Barbaros, Gülayşe'ye o soruyu sordu! "Ben daha önce hiç biriyle yemeğe çıkmadım ki"
ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, 1.bölümüyle reyting rekorları kırdı. Konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2. bölümünde yaşanacak gelişmeler, oldukça merak ediliyor. Ateş Kuşları'nın 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek isteyenler, "Ateş Kuşları 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ateş Kuşları'nın yeni bölüm fragmanı!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 13:58
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