13 Eylül 2021, Pazartesi
Sinem Kobal’ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı olay oldu
2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, kısa süre önce kızı Lalin'i kucağına almıştı. Anne olmasının ardından setlere ara veren güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Son paylaşımında uzun bir aradan sonra ilk kez eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu paylaşan Kobali gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 13.09.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 09:55
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