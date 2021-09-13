Sinem Kobal’ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı olay oldu

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, kısa süre önce kızı Lalin'i kucağına almıştı. Anne olmasının ardından setlere ara veren güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Son paylaşımında uzun bir aradan sonra ilk kez eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu paylaşan Kobali gündeme oturdu.