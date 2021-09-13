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Sinem Kobal’ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı olay oldu

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, kısa süre önce kızı Lalin'i kucağına almıştı. Anne olmasının ardından setlere ara veren güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Son paylaşımında uzun bir aradan sonra ilk kez eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu paylaşan Kobali gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 09:55
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Sinem Kobal’ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı olay oldu

Bir süredir ekranlara ara veren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adeta aşkını haykırdı.

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Sinem Kobal’ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı olay oldu

Kısa süre önce anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, yaz aylarını Ege'de geçirdi.

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Sinem Kobal’ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı olay oldu

Tatil fotoğraflarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Kobal, son paylaşımlarında uzun bir aradan sonra ilk defa eşi Kenan İmirzalıoğlu'na yer verdi.

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Sinem Kobal’ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı olay oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun üzüm bağlarındaki fotoğrafı ile adeta aşkını haykıran Sinem Kobal'ın paylaşımına beğeni yağdı.

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Sinem Kobal’ın Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı olay oldu

İşte Sinem Kobal'ın aşkını anlattığı o paylaşım...