Asuman Yolaç'tan acı haber! Eşi Erkan Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti! 48 yıl aynı yastığa baş koydular...

Evet-Hayır Yarışması hile hafızalara kazınan Erkan Yolaç, 89 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Eşinin ölümüyle derinden sarsılan Asuman Yolaç, "Erkan, sadece bizim ailemiz için değil, milyonların hayatına renk kattı. Onu, eşsiz enerjisiyle anıyoruz" şeklinde duygularını ifade etmişti. Erkan Yolaç'ın vefatından sadece 17 gün sonra, eşi Asuman Yolaç da aramızdan ayrıldı. Eşinin yokluğuna dayanamayan Asuman Yolaç'ın bu ani ayrılığı, sevenlerini derinden üzdü.