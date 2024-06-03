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Asuman Yolaç'tan acı haber! Eşi Erkan Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti! 48 yıl aynı yastığa baş koydular...

Evet-Hayır Yarışması hile hafızalara kazınan Erkan Yolaç, 89 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Eşinin ölümüyle derinden sarsılan Asuman Yolaç, "Erkan, sadece bizim ailemiz için değil, milyonların hayatına renk kattı. Onu, eşsiz enerjisiyle anıyoruz" şeklinde duygularını ifade etmişti. Erkan Yolaç'ın vefatından sadece 17 gün sonra, eşi Asuman Yolaç da aramızdan ayrıldı. Eşinin yokluğuna dayanamayan Asuman Yolaç'ın bu ani ayrılığı, sevenlerini derinden üzdü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 08:41
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Asuman Yolaç’tan acı haber! Eşi Erkan Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti! 48 yıl aynı yastığa baş koydular...

Ünlü sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta 89 yaşında hayata veda etmişti. Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra bir acı haber daha geldi.

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Asuman Yolaç’tan acı haber! Eşi Erkan Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti! 48 yıl aynı yastığa baş koydular...

Evet-Hayır Yarışması ile hafızalarımıza kazınan, Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etmişti. Eşinin ölümü ile sarsılan Asuman Yolaç "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Asuman Yolaç’tan acı haber! Eşi Erkan Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti! 48 yıl aynı yastığa baş koydular...

Bir süredir kanser tedavisi gören 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk, 72 yaşındaydı...

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Asuman Yolaç’tan acı haber! Eşi Erkan Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti! 48 yıl aynı yastığa baş koydular...

Asuman Yolaç'ın ölüm haberi sonrası "Sevenler kavuştu" yorumları yapıldı...

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Asuman Yolaç’tan acı haber! Eşi Erkan Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti! 48 yıl aynı yastığa baş koydular...

Yolaç Ailesi acı haberi yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu:

"1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılinacak öğle namazım müteakip defnedilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız."