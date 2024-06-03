Survivor'dan elenen Hilmicem'in eski sevgilisine bakın! İkisi de aynı yarışmada! Ünlü dansçıdan önce...

Survivor All Star'da kıyasıya rekabet hız kesmenden devam ediyor. Ogeday Girişken, Merve Aydın, Avatar Atakan gibi birçok başarılı isimlerle şampiyonluk için mücadele eden Hilmicem, Atakan'a yenilerek adaya sürpriz bir şekilde veda etti. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan yarışmacının eski sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. Hilmi Cem İntepe, meğer eski aşkıyla Survivor'da yarışmış. İşte o isim...