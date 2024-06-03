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Survivor'dan elenen Hilmicem'in eski sevgilisine bakın! İkisi de aynı yarışmada! Ünlü dansçıdan önce...

Survivor All Star'da kıyasıya rekabet hız kesmenden devam ediyor. Ogeday Girişken, Merve Aydın, Avatar Atakan gibi birçok başarılı isimlerle şampiyonluk için mücadele eden Hilmicem, Atakan'a yenilerek adaya sürpriz bir şekilde veda etti. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan yarışmacının eski sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. Hilmi Cem İntepe, meğer eski aşkıyla Survivor'da yarışmış. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:12
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Survivor’dan elenen Hilmicem’in eski sevgilisine bakın! İkisi de aynı yarışmada! Ünlü dansçıdan önce...

Survivor'da heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Ogeday, Atakan, Hilmi Cem ve Merve, eleme adayı olarak karşı karşıya geldi.

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Survivor’dan elenen Hilmicem’in eski sevgilisine bakın! Birlikte yarışmışlar! Ünlü dansçıdan önce...

Büyük bir çekişmenin yaşandığı eleme mücadelesinde, beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri, adaya veda etti.

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Survivor’dan elenen Hilmicem’in eski sevgilisine bakın! Birlikte yarışmışlar! Ünlü dansçıdan önce...

Şimdilerde Sinan Akçıl ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerin dansçısı Pırıl Atasev ile birlikte olan Hilmicem'in hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

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Survivor’dan elenen Hilmicem’in eski sevgilisine bakın! Birlikte yarışmışlar! Ünlü dansçıdan önce...

Ekranlara Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteriyle başlayan İntepe, daha sonra Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizilerde ve filmlerde rol aldı. 2016 yılında Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı. Adaya sürpriz bir şeklide veda eden yarışmacının eski aşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hilmi Cem başta olmak üzere ünülerin eski sevgilileri...

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Survivor’dan elenen Hilmicem’in eski sevgilisine bakın! Birlikte yarışmışlar! Ünlü dansçıdan önce...

MERT YAZICIOĞLU