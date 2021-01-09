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09 Ocak 2021, Cumartesi
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Fahriye Evcen’le Boğaz’da görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Fahriye Evcen’le Boğaz’da görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turu yaparken görüntülendi. Mavi renkli Ferrari'siyle bakışları üzerine toplayan Özçivit'in aracının plakası dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 10:52