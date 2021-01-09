09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Fahriye Evcen’le Boğaz’da görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Fahriye Evcen’le Boğaz’da görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turu yaparken görüntülendi. Mavi renkli Ferrari'siyle bakışları üzerine toplayan Özçivit'in aracının plakası dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 10:52
  • 1
  • 6
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Fahriye Evcen’le Boğaz’da görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'la ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen'le Boğaz keyfi yaptı. Ünlü çift, mavi renkli Ferrari marka araçlarıyla Ortaköy ile Yeniköy arasını gezdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Fahriye Evcen’le Boğaz’da görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti

Yılbaşı nedeniyle dizi çekimlerine verilen arayı fırsat bilip eşiyle Boğaz sefası yapan Burak Özçivit, tüm bakışları üzerine topladı.

  • 3
  • 6
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Fahriye Evcen’le Boğaz’da görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti

Gittikleri her yerde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

  • 4
  • 6
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Fahriye Evcen’le Boğaz’da görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti

Mavi renkteki Ferrari marka aracıyla da bakışları üzerine toplayan oyuncunun aracındaki detay dikkat çekti.

  • 5
  • 6
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Fahriye Evcen’le Boğaz’da görüntülendi! Aracının plakası dikkat çekti

Özçivit, aracının plakasını oğlu Karan'ın isminden esinlenip 'KAR', yaptırdı.