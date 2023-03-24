Mutlulukları kısa sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Tan Manas tek celsede boşandı

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burcu Binici, geçtiğimiz eylül ayında rapçi Tankurt Tan Manas ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğin ilk günlerinde boşanmanın eşiğine gelen çift "Fevri davrandık" diyerek evliliklerine bir şans daha vermişti. Ancak çift bu kez ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti. Mutlulukları kısa süren çift tek celsede boşandı.