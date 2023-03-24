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Mutlulukları kısa sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Tan Manas tek celsede boşandı

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burcu Binici, geçtiğimiz eylül ayında rapçi Tankurt Tan Manas ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğin ilk günlerinde boşanmanın eşiğine gelen çift "Fevri davrandık" diyerek evliliklerine bir şans daha vermişti. Ancak çift bu kez ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti. Mutlulukları kısa süren çift tek celsede boşandı.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 15:57
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Mutlulukları kısa sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Tan Manas tek celsede boşandı

Güzel oyuncu Burcu Binici geçtiğimi eylül ayında rapçi Tankurt Manas ile nikah masasına oturmuştu. Mutluluğu kısa süren oyuncu, evliliğin ilk günlerinde eşiyle büyük sorunlar yaşayarak evden ayrılmıştı.

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Mutlulukları kısa sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Tan Manas tek celsede boşandı

Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmış, birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı. Bu gelişme sonrası, ikilinin hayranları "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlamıştı.

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Mutlulukları kısa sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Tan Manas tek celsede boşandı

"FEVRİ DAVRANDIK"

Gündem olan konuyla ilgili ilk açıklama güzel oyuncudan "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız." İfadelerini kullanmıştı.

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Mutlulukları kısa sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Tan Manas tek celsede boşandı

'EŞİNİN MESAJLARINI YAKALADI' İDDİASI!

Ancak çok geçmeden Burcu Binici bu kez de ihanet şoku yaşadı. Rapçi eşinin mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edildi. Manas'ın, Binici'yle evlendiği ilk günden beri Gamze adında kadınla görüştüğü de konuşuluyordu.

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Mutlulukları kısa sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Tan Manas tek celsede boşandı

Ünlü çiftin ihanet nedeniyle boşanacağı iddia edilmiş, Manas ise bu iddiayı yalanlamıştı.