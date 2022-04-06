Aleyna Tilki'nin sapığında evinin krokisi çıktı! "Baltayla geleceğim" mesajları atmıştı…

Aleyna Tilki'nin yaşadığı siteye kadar gelip jiletli tellerden atlayarak ikametinin önüne kadar giden ve balta içerikli korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran sapık Muhammed Erkam A. hakkında yeni dava açıldı. Şarkıcının evine daha önce de gelip baktığını hatta krokisini çıkardığını belirleyen savcılık, evini bildiği için 3 kez çiçek gönderdiğini de kaydetti. Saplantılı Muhammed Erkam A.'nın 4 yıla kadar hapsi istendi.