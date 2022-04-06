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Aleyna Tilki'nin sapığında evinin krokisi çıktı! "Baltayla geleceğim" mesajları atmıştı…

Aleyna Tilki'nin yaşadığı siteye kadar gelip jiletli tellerden atlayarak ikametinin önüne kadar giden ve balta içerikli korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran sapık Muhammed Erkam A. hakkında yeni dava açıldı. Şarkıcının evine daha önce de gelip baktığını hatta krokisini çıkardığını belirleyen savcılık, evini bildiği için 3 kez çiçek gönderdiğini de kaydetti. Saplantılı Muhammed Erkam A.'nın 4 yıla kadar hapsi istendi.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:00
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Aleyna Tilki’nin sapığında evinin krokisi çıktı! Baltayla geleceğim mesajları atmıştı…

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel'in kabusu yaşadığı olay 29 Aralık 2021 günü İstanbul Üsküdar'da meydana geldi.

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Aleyna Tilki’nin sapığında evinin krokisi çıktı! Baltayla geleceğim mesajları atmıştı…

Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye jiletli tellerden atlayıp giren ve taciz mesajlarıyla huzur kaçıran saplantılı hayran Muhammed Erkam A. ünlü şarkıcının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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Aleyna Tilki’nin sapığında evinin krokisi çıktı! Baltayla geleceğim mesajları atmıştı…

TELLERDEN ATLAMIŞ ZİLİNE BİLE BASMIŞ

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen takıntılı hayran, dövüş sporuyla ilgilendiğini belirterek başladığı savunmasında, Aleyna Tilki'nin yaşadığı evi internetten öğrendiğini söyledi.

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Aleyna Tilki’nin sapığında evinin krokisi çıktı! Baltayla geleceğim mesajları atmıştı…

Gece saatlerinde Tilki'yi görmek için jiletli tellerden atlayıp siteye girdiğini anlatan Muhammed Erkam A., "Daireyi bulamadım, komşunun ziline bastım. Bir bayan çıktı ve ona Aleyna Tilki'ye geldiğimi söyleyince yerini gösterdi. Zaten evinin karşısıymış. Sonra ziline bastım, kimse açmadı" dedi.

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Aleyna Tilki’nin sapığında evinin krokisi çıktı! Baltayla geleceğim mesajları atmıştı…

"SADECE HAYRANIYIM" SAVUNMASINA 500 METRE KARARI

Daha sonra komşunun sesini duyduğunu söyleyen saplantılı hayran, "Güvenliği arayıp 'tekin birisi değil' diyordu. Kaçamadım. Aleyna Tilkiyi bekledim o arada uykuya kalmışım. Sonra polisle birlikte güvenlik geldi. Aleyna Tilki'yi ise karakolda geçerken gördüm. Ben sadece onun hayranıyım bu amaçla orada bulundum" dedi.