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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Aslı Enver’den ‘barışma’ açıklaması geldi! Murat Boz iddialarına nokta koydu Aslı Enver’den ‘barışma’ açıklaması geldi! Murat Boz iddialarına nokta koydu
Uzun süre aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen Aslı Enver ve Murat Boz, 2019 yılında sürpriz şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılığa rağmen isimleri birlikte anılmaya devam eden çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımların ardından barıştıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Yeniden birlikte oldukları iddialarına Enver'den yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 04.03.2021 08:57
Uzun süreli ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Aslı Enver ile Murat Boz'un bir süredir barıştıkları konuşuluyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Enver, geçen ay Instagram'da dolaştığı esnada yanlışlıkla Murat Boz'un bir fan hesabını takip etmişti. Enver, Boz'un fan hesabını takip ettiğini anlayınca hızla takibi bırakmıştı. Ancak ekran görüntüsü alınınca Enver'in eski aşkı Murat Boz'u stalkladığı ortaya çıkmıştı.
Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Murat Boz'un "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı..." ifadelerini kullanması Aslı Enver'e gönderme olarak yorumlanmıştı.
Boz'un eski aşkı Aslı Enver sayesinde tanıştığı Yağız Aksu ile birlikte poz vermesi ikilinin hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı.
Son olarak Aslı Enver ve Murat Boz aynı dakikalar içerisinde Instagram'dan fotoğraf paylaşmıştı. Enver, paylaşımına beyaz kalp emojisi koyarken, Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koymuştu. Eski aşıkların bu paylaşımları, "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.