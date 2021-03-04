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Deniz Seki’nin son halini gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, son haliyle herkesi şoke etti. İrfan Özçelik ile ayrılığının ardından 2 buçuk ayda 25 kilo veren Seki, yeni şarkısının kapak çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcının son hali ise herkesi şoke etti. Takipçileri Seki'yi tanımakta zorlanırken "Bu kim?", "İsmini yazmasanız tanıyamazdım" yorumları geldi. İşte Deniz Seki'nin inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 10:15
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Deniz Seki’nin son halini gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ve sadece 2.5 ayda 25 kilo birden veren Deniz Seki, değişimiyle adından söz ettirmişti.

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Deniz Seki’nin son halini gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Yeni şarkısının kapak çekimi için kamera karşısına geçen Seki'nin son hali ise olay oldu. Takipçileri, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandıklarını belirtti

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Deniz Seki’nin son halini gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Deniz Seki'yi gören hayranları değişimine inanamazken "Bu kim?", "İsmini yazmasanız tanıyamazdım", "Nasıl bu hale geldiniz formülünü söyleyin," "Deniz Seki siz misiniz?", "Jennifer Lopez'e ne kadar benzemişsiniz", "Sanki başka biri" şeklinde yorumlar geldi.

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Deniz Seki’nin son halini gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

İşte Deniz Seki'nin son hali ve ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Deniz Seki’nin son halini gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Deniz Seki

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