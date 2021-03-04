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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Deniz Seki’nin son halini gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi Deniz Seki’nin son halini gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi
Verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, son haliyle herkesi şoke etti. İrfan Özçelik ile ayrılığının ardından 2 buçuk ayda 25 kilo veren Seki, yeni şarkısının kapak çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcının son hali ise herkesi şoke etti. Takipçileri Seki'yi tanımakta zorlanırken "Bu kim?", "İsmini yazmasanız tanıyamazdım" yorumları geldi. İşte Deniz Seki'nin inanılmaz değişimi...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 10:15
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ve sadece 2.5 ayda 25 kilo birden veren Deniz Seki, değişimiyle adından söz ettirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni şarkısının kapak çekimi için kamera karşısına geçen Seki'nin son hali ise olay oldu. Takipçileri, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandıklarını belirtti
Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Deniz Seki'yi gören hayranları değişimine inanamazken "Bu kim?", "İsmini yazmasanız tanıyamazdım", "Nasıl bu hale geldiniz formülünü söyleyin," "Deniz Seki siz misiniz?", "Jennifer Lopez'e ne kadar benzemişsiniz", "Sanki başka biri" şeklinde yorumlar geldi.
İşte Deniz Seki'nin son hali ve ünlü isimlerin estetiksiz halleri...
Deniz Seki