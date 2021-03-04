Deniz Seki’nin son halini gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Deniz Seki'yi gören hayranları değişimine inanamazken "Bu kim?", "İsmini yazmasanız tanıyamazdım", "Nasıl bu hale geldiniz formülünü söyleyin," "Deniz Seki siz misiniz?", "Jennifer Lopez'e ne kadar benzemişsiniz", "Sanki başka biri" şeklinde yorumlar geldi.

