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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri La Casa De Papel'de büyük değişim! Görüntüler sızdı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel'de büyük değişim! Görüntüler sızdı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünyanın en fazla izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin çekimlerine verilen ara sona ererken, başrol oyuncularından paylaşımlar ardı ardına geliyor. Yayınlanan ilk 4 sezonun ardından, hayranları dizinin başlama tarihini araştırıyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2021 23:49
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in sevilen dizisi La Casa De Papel'in yeni sezonu merak ediliyor. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran fenomen dizilerden biri olan La Casa De Papel dizisinin 5.sezonu için heyecan dolu bekleyiş başladı. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.
LA CASA DE PAPEL FİNAL Mİ YAPIYOR?
La Casa De Papel final yapıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
İşte detaylar;
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI? 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur. 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.