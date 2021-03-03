La Casa De Papel'de büyük değişim! Görüntüler sızdı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in sevilen dizisi La Casa De Papel'in yeni sezonu merak ediliyor. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran fenomen dizilerden biri olan La Casa De Papel dizisinin 5.sezonu için heyecan dolu bekleyiş başladı. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?