26 Şubat 2022, Cumartesi
Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ilişkisini çiçekçi ele verdi
Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmiş, Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ı aldattığı iddiası gündeme gelmişti. Gelişme sonrası yollarını ayıran çift sosyal medyada birbirini silmişti. Çağrı Telkıvıran ayrılık sonrası Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu Biran Damla Yılmaz ile eğlendi. Mekanı ayrı ayrı terk eden ikiliyi çiçekçi ele verdi.
Giriş Tarihi: 26.02.2022 11:16
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