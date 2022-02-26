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Haberler Galeri Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ilişkisini çiçekçi ele verdi

Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ilişkisini çiçekçi ele verdi

Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmiş, Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ı aldattığı iddiası gündeme gelmişti. Gelişme sonrası yollarını ayıran çift sosyal medyada birbirini silmişti. Çağrı Telkıvıran ayrılık sonrası Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu Biran Damla Yılmaz ile eğlendi. Mekanı ayrı ayrı terk eden ikiliyi çiçekçi ele verdi.

Giriş Tarihi: 26.02.2022 11:16
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Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ilişkisini çiçekçi ele verdi

Geçtiğimiz günlerde final yapan bir yarışmasında yer alan ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'nın çekimler sırasında yakınlaştığı iddia edilmiş ve ikili setten birlikte görüntülenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ilişkisini çiçekçi ele verdi

FARK EDİNCE PANİK OLDULAR

Metin Özülkü ve Doğu Demirkol'un telefonla kaydettiği görüntüde Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi. Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrıldı ama görüntü akıllarda soru işareti bırakmıştı.

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Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ilişkisini çiçekçi ele verdi

BEKİROĞLU'NU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI!

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Telkıvıran'ın, oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silip, sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekmişti.

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Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ilişkisini çiçekçi ele verdi

YENİ BİR AŞK MI?

Tüm bu yaşananların ardından Çağrı Telkıvıran, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu Biran Damla Yılmaz ile samimi bir şekilde eğlendi.

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Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz ilişkisini çiçekçi ele verdi

AYRILIK AÇIKLAMASI

Buradan çıkan ikili, Arnavutköy'de başka bir mekana girerken yüzlerini sakladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ünlü ikili, mekanı ayrı ayrı terk etti. Mekandan ilk Telkıvıran çıktı.