Mutlulukları kısa sürdü! Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen gönlünü şimdi de Nur Fettahoğlu’na kaptırdı

Geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandıran Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in saplantılı kişinin saldırısı sonucu yeniden bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Çiftin geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenmesi aşkın belgesi olarak gösterilmişti. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Evirgen yine bir oyuncu olan Nur Fettahoğlu'na gönlünü kaptırdı. Aşkı, Nur Fettahoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile duyurdu! İşte o paylaşımlar...