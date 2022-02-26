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Mutlulukları kısa sürdü! Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen gönlünü şimdi de Nur Fettahoğlu’na kaptırdı

Geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandıran Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in saplantılı kişinin saldırısı sonucu yeniden bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Çiftin geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenmesi aşkın belgesi olarak gösterilmişti. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Evirgen yine bir oyuncu olan Nur Fettahoğlu'na gönlünü kaptırdı. Aşkı, Nur Fettahoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile duyurdu! İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 26.02.2022 11:52
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Mutlulukları kısa sürdü! Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen gönlünü şimdi de Nur Fettahoğlu’na kaptırdı

Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu ileri sürülüyordu.

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Mutlulukları kısa sürdü! Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen gönlünü şimdi de Nur Fettahoğlu’na kaptırdı

Çiftin geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş birbirini öperken görüntülenmesi ise aşkın belgesi olarak gösterilmişti.

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Mutlulukları kısa sürdü! Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen gönlünü şimdi de Nur Fettahoğlu’na kaptırdı

NUR FETTAHOĞLU AŞKINI MI İLAN ETTİ?

Ancak Umut Evirgen hakkında ilginç bir gelişme yaşandı.

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Mutlulukları kısa sürdü! Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen gönlünü şimdi de Nur Fettahoğlu’na kaptırdı

Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Umut Evirgen ile bir pozunu paylaşarak "Sen hep aşkla" notunu yazarak adeta aşkını ilan etti.

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Mutlulukları kısa sürdü! Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen gönlünü şimdi de Nur Fettahoğlu’na kaptırdı

Fettahoğlu daha sonra da Evirgen'in arabadaki hallerini paylaşarak "Sen çok yaşa can" ifadelerini kullandı.