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Aşklarını inkar eden Furkan Andıç ve Aybüke Pusat sarmaş dolaş yakalandı

2019 yılında rol aldıkları dizi setinde tanışan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Aşk iddialarını her seferinde yalanlayan ancak samimi halde görüntülenince aşkları belgelenen çift, bu kez sarmaş dolaş yakalandı. Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın samimi halleri, bir kez daha ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 27.08.2022 13:16
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Aşklarını inkar eden Furkan Andıç ve Aybüke Pusat sarmaş dolaş yakalandı

3 yıl önce rol aldıkları "Her Yerde Sen" dizisinin genç yıldızları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, haklarındaki aşk iddiaları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

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Aşklarını inkar eden Furkan Andıç ve Aybüke Pusat sarmaş dolaş yakalandı

Dizi aşklarının gerçeğe döndüğü iddiaları ile sık sık magazin sayfalarına düşen ikili, her fırsatta çıkan haberleri yalanlamıştı.

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Aşklarını inkar eden Furkan Andıç ve Aybüke Pusat sarmaş dolaş yakalandı

SAMİMİ HALDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Ancak Aybüke Pusat ile Furkan Andıç geçen yıl Aralık ayında dudak dudağa görüntülenmiş ve ikilinin aşkları belgelenmişti.

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Aşklarını inkar eden Furkan Andıç ve Aybüke Pusat sarmaş dolaş yakalandı

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü çift, sarmaş dolaş objektiflere takıldı.

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Aşklarını inkar eden Furkan Andıç ve Aybüke Pusat sarmaş dolaş yakalandı

Uzun yıllardır ilişkilerine devam eden Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın bir kez daha birlikteliği gözler önüne serildi.