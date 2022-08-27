Aşklarını inkar eden Furkan Andıç ve Aybüke Pusat sarmaş dolaş yakalandı

2019 yılında rol aldıkları dizi setinde tanışan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Aşk iddialarını her seferinde yalanlayan ancak samimi halde görüntülenince aşkları belgelenen çift, bu kez sarmaş dolaş yakalandı. Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın samimi halleri, bir kez daha ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. İşte o anlar...