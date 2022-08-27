Mustafa Üstündağ ikinci kez nikah masasına oturdu! Eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Boran karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ sürpriz şekilde nikah masasına oturdu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Üstündağ, dün bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı gazeteci Tuba Kalçık ile dünyaevine girdi. Bir çocuk babası olan oyuncunun eski eşi ise görenleri şoke etti.