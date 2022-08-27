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Mustafa Üstündağ ikinci kez nikah masasına oturdu! Eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Boran karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ sürpriz şekilde nikah masasına oturdu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Üstündağ, dün bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı gazeteci Tuba Kalçık ile dünyaevine girdi. Bir çocuk babası olan oyuncunun eski eşi ise görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 27.08.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 12:38
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Mustafa Üstündağ ikinci kez nikah masasına oturdu! Eşi bakın kim çıktı

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen Mustafa Üstündağ dün bir kez daha nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mustafa Üstündağ ikinci kez nikah masasına oturdu! Eşi bakın kim çıktı

Ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla tanınan gazeteci Tuba Kalçık ile aşk yaşayan Mustafa Üstündağ, dün evlendi.

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Mustafa Üstündağ ikinci kez nikah masasına oturdu! Eşi bakın kim çıktı

"ÖMÜR BOYU EL ELE"

Çift, gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle mutluluğa "Evet" dedi. İkiliyi mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve aileleri de yalnız bırakmadı. Nikah töreninin ardından Instagram hesabından Üstündağ ile fotoğrafını paylaşan Kalçık, "Ömür boyu birlikte el ele" notunu düştü.

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Mustafa Üstündağ ikinci kez nikah masasına oturdu! Eşi bakın kim çıktı

Bir çocuk babası olan Mustafa Üstündağ'ın eski eşini gören şaştı kaldı! Bakın bir zamanlar kiminle evliymiş…

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Mustafa Üstündağ ikinci kez nikah masasına oturdu! Eşi bakın kim çıktı

HADİSE – SİNAN AKÇIL