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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! "Özlüyorum..."

Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı Vatan Şaşmaz paylaşımıyla duygulandırdı. 2017 yılında eski manken Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülen Şaşmaz, vefatının beşinci yılında anıldı. Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ arkadaşını ölüm yıl dönümünde unutmadı. Altuğ, sosyal medya hesabından yakın dostu 'Vatan Şaşmaz' için bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 27.08.2022 14:44
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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! Özlüyorum...

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 yılında bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, aynı dakikalarda yaşamına son vermişti. Cinayetin yankısı, Türkiye'de çok uzun bir süre devam etmişti.

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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! Özlüyorum...

Beş yıl önce bugün öldürülen ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz için yakın dostu Pınar Altuğ, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! Özlüyorum...

Bir dönem beraber 'Çocuklar Duymasın' dizinde rol alan Pınar Altuğ da sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Vatan Şaşmaz'ı unutmadığını gösterdi.

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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! Özlüyorum...

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

ABD'de yaşayan, 1963 doğumlu eski manken Filiz Aker, yaklaşık 1 aydır kaldığı Beşiktaş'taki ünlü otele 18.00'da geldi. Aker'in odaya çıkmasından 5-10 dakika sonra Vatan Şaşmaz'da otele gelerek Aker'in odasına çıktı.

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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! Özlüyorum...

Odada ikilinin arasında çıkan tartışmadan sonra Aker, kaçmaya çalışan Şaşmaz'ı arkadan 3-4 el ateş ederek vurdu. Ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesine odaya koşan otel personeli arkadan kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve Vatan Şaşmaz'ı kapının 1 metre uzağında, Filiz Aker'i ise yatakta ölü buldu.