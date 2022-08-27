27 Ağustos 2022, Cumartesi
Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! "Özlüyorum..."
Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı Vatan Şaşmaz paylaşımıyla duygulandırdı. 2017 yılında eski manken Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülen Şaşmaz, vefatının beşinci yılında anıldı. Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ arkadaşını ölüm yıl dönümünde unutmadı. Altuğ, sosyal medya hesabından yakın dostu 'Vatan Şaşmaz' için bir paylaşım yaptı.
Giriş Tarihi: 27.08.2022 14:44
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