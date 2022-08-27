Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! "Özlüyorum..."

Odada ikilinin arasında çıkan tartışmadan sonra Aker, kaçmaya çalışan Şaşmaz'ı arkadan 3-4 el ateş ederek vurdu. Ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesine odaya koşan otel personeli arkadan kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve Vatan Şaşmaz'ı kapının 1 metre uzağında, Filiz Aker'i ise yatakta ölü buldu.