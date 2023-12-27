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Kobra Murat’ın bağırsağı çatladı! Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı

Kobra Murat'tan sevenlerini üzen haber geldi. Belçika'dan döndüğü sırada uçakta rahatsızlanan ünlü isim, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bağırsak çatlaması yaşadığının tespit edilmesi üzerine apar topar ameliyata alındı. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyata gireceğini ve iyileşme sürecinin de bir ayı bulacağını söyleyen Kobra Murat, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua ve helallik istedi.

Giriş Tarihi: 27.12.2023 08:54
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Kobra Murat’ın bağırsağı çatladı! Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı

Şov dünyasının eğlendiren ismi Kobra Murat Belçika dönüşünde soluğu hastaneden aldı. Durumu acil olan Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı.

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Kobra Murat’ın bağırsağı çatladı! Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı

Murat ameliyattan önce sevenlerinden helallik istediği bir paylaşım yaptı.

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Kobra Murat’ın bağırsağı çatladı! Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı

Hastane odasından paylaşım yapan Kobra Murat, "Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

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Kobra Murat’ın bağırsağı çatladı! Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı

BAĞIRSAĞI ÇATLADI

Kobra Murat paylaştığı videoda şu sözleri söyledi:

"Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış."

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Kobra Murat’ın bağırsağı çatladı! Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı

"ÖLÜM TEHLİKESİ OLAN BİR AMELİYAT"

"Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah."