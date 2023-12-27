Kobra Murat’ın bağırsağı çatladı! Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı

Kobra Murat'tan sevenlerini üzen haber geldi. Belçika'dan döndüğü sırada uçakta rahatsızlanan ünlü isim, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bağırsak çatlaması yaşadığının tespit edilmesi üzerine apar topar ameliyata alındı. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyata gireceğini ve iyileşme sürecinin de bir ayı bulacağını söyleyen Kobra Murat, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua ve helallik istedi.