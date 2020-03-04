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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz! Hepsini tek tek sildi

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın kısa süre önce başlayan aşklarında ikinci kriz! Geçtiğimiz haftalarda Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıkan aşkta ikinci kriz yaşandı. Ünlü oyuncu, aşk haberlerine dair tüm etiketleri Instagram'dan kaldırdı. Bunu gören güzel popçu da sosyal medyada 'yıldırım' temizliği yaptı.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 10:17
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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz! Hepsini tek tek sildi

Aşklarıyla olay olan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi, arapsaçına döndü… Hadise, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı verdi. Ancak Hadise'nin geçtiğimiz ay beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etti.

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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz! Hepsini tek tek sildi

Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu belirlendi.

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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz! Hepsini tek tek sildi

Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak paylaşımların ardından köpekle olan iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi. Bu durum "Yıldırım aşkında ilk kriz" yorumlarını beraberinde getirmişti.

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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz! Hepsini tek tek sildi

ŞARKICIDAN KARŞI ATAK

Gizemli aşkta yaşanan son gelişme ise bir kez daha kafaları karıştırdı. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, dün Instagram hesabında aşk haberlerine dair tüm etiketleri kaldırdı.

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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz! Hepsini tek tek sildi

Bir süre sonra aynı işlemi Hadise de yaptı. Ünlü şarkıcı, Kaan Yıldırım ile alakalı etiketlendiği tüm gönderileri teker teker bulup kaldırdı.