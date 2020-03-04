Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz! Hepsini tek tek sildi

Aşklarıyla olay olan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi, arapsaçına döndü… Hadise, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı verdi. Ancak Hadise'nin geçtiğimiz ay beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etti.

