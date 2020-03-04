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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz! Hepsini tek tek sildi
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın kısa süre önce başlayan aşklarında ikinci kriz! Geçtiğimiz haftalarda Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıkan aşkta ikinci kriz yaşandı. Ünlü oyuncu, aşk haberlerine dair tüm etiketleri Instagram'dan kaldırdı. Bunu gören güzel popçu da sosyal medyada 'yıldırım' temizliği yaptı.
Giriş Tarihi: 04.03.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 10:17
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