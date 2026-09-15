Aşk ve Taht’ta saray karışıyor! Alaeddin pusunun ardındaki ismi arıyor

ATV'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini anlatan dizi, ikinci bölümüyle yarın akşam ekrana geliyor.

Bozdağ Film imzalı ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini anlatan dizi, ikinci bölümüyle yarın akşam ekranlara geliyor.

DESTİNA'NIN SARAYA GELİŞİ TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR!

2. bölüm özeti Alaeddin, yıllar sonra geçmişte hayatını kurtaran o gizemli gözlerle yeniden karşı karşıya gelir. Ancak bugün karşısında bir düşman olarak duran Destina, Kalonoros'u ve sevdiklerini korumak için gerçek kimliğini Alaeddin'den gizlemeye çalışır. AŞK VE TAHT 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Konya Sarayı'nda ise dengeler değişmektedir. Anna'nın has odaya alınması, Alaeddin'le evlilik kararını bekleyen Melike için açık bir meydan okumadır. Alaeddin'in saraya Destina'yla dönmesi ise gerilimi daha da artırır. Saraya esir olarak giren Destina ile Melike'nin karşılaşması, ikili arasında yaşanacak mücadelenin ilk adımı olur.

Diğer yandan Alaeddin, kendisine kurulan pusunun ardındaki isimleri ortaya çıkarmak için harekete geçer. Sultan'ın ihaneti çözmeye giderek yaklaştığını anlayan Celaleddin için çember daralırken, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için yeni bir hamleye hazırlanır. Celaleddin, Alaeddin gerçeğe ulaşmadan kendisini bu çemberin dışına çıkarabilecek midir?