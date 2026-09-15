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Aşk ve Taht’ta saray karışıyor! Alaeddin pusunun ardındaki ismi arıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini anlatan dizi, ikinci bölümüyle yarın akşam ekrana geliyor.

Aşk ve Taht’ta saray karışıyor! Alaeddin pusunun ardındaki ismi arıyor 1

Bozdağ Film imzalı ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini anlatan dizi, ikinci bölümüyle yarın akşam ekranlara geliyor.

Aşk ve Taht’ta saray karışıyor! Alaeddin pusunun ardındaki ismi arıyor 2

DESTİNA'NIN SARAYA GELİŞİ TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR!
2. bölüm özeti

Alaeddin, yıllar sonra geçmişte hayatını kurtaran o gizemli gözlerle yeniden karşı karşıya gelir. Ancak bugün karşısında bir düşman olarak duran Destina, Kalonoros'u ve sevdiklerini korumak için gerçek kimliğini Alaeddin'den gizlemeye çalışır.

AŞK VE TAHT 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Aşk ve Taht’ta saray karışıyor! Alaeddin pusunun ardındaki ismi arıyor 3

Konya Sarayı'nda ise dengeler değişmektedir. Anna'nın has odaya alınması, Alaeddin'le evlilik kararını bekleyen Melike için açık bir meydan okumadır. Alaeddin'in saraya Destina'yla dönmesi ise gerilimi daha da artırır. Saraya esir olarak giren Destina ile Melike'nin karşılaşması, ikili arasında yaşanacak mücadelenin ilk adımı olur.

Aşk ve Taht’ta saray karışıyor! Alaeddin pusunun ardındaki ismi arıyor 4

Diğer yandan Alaeddin, kendisine kurulan pusunun ardındaki isimleri ortaya çıkarmak için harekete geçer. Sultan'ın ihaneti çözmeye giderek yaklaştığını anlayan Celaleddin için çember daralırken, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için yeni bir hamleye hazırlanır. Celaleddin, Alaeddin gerçeğe ulaşmadan kendisini bu çemberin dışına çıkarabilecek midir?

Aşk ve Taht’ta saray karışıyor! Alaeddin pusunun ardındaki ismi arıyor 5

Kalonoros'ta çocuklarından haber alamayan Kir Vard ise yıllardır uzak tuttuğu güçlü savaşçı Andreas'ı yeniden göreve çağırır. Arakel'in peşindeki takip sürerken Kir Vard, Alaeddin'le yüzleşmek üzere Konya Sarayı'na gelir. Alaeddin ise karşısına çıkan bu fırsatı Kalonoros'un kaderini değiştirecek önemli bir hamleye çevirmeye hazırlanır.

Aşk ve Taht’ta saray karışıyor! Alaeddin pusunun ardındaki ismi arıyor 6

Artık sarayda herkesin sakladığı bir sır, korumaya çalıştığı bir kişi ve ulaşmak istediği bir hedef vardır. Melike'nin aşkı, Destina'nın kimliği ve Celaleddin'in sakladığı gerçekler aynı düğümde birleşirken Alaeddin adım adım gerçeğe yaklaşacaktır. Peki bu düğüm çözüldüğünde en büyük bedeli kim ödeyecek? Destina, Alaeddin gerçeği öğrenmeden saraydan çıkabilecek midir?

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yarın akşam saat 20.00'de ATV'de!

Aşk ve Taht’ta saray karışıyor! Alaeddin pusunun ardındaki ismi arıyor 7

Oyuncular: Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel).

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