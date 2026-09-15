Merve Aydın, 5 yıl önce kaybettiği annesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor performansıyla tanınan Merve Aydın, sosyal medya paylaşımında 5 yıl önce kaybettiği annesini andı. Evinde yaşadığı sıkıntılardan söz ederken gözyaşlarına hakim olamayan Aydın, annesine duyduğu özlemi duygusal sözlerle dile getirdi.

Milli atlet Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşadı. Evinde yaşadığı sıkıntılardan bahsederken, 5 yıl önce kaybettiği annesini hatırlayan Aydın, gözyaşlarına hakim olamadı.

"ANNEN OLSUN İSTİYORSUN" Hüngür hüngür ağlayarak içini döken Merve Aydın, annesinin yokluğunu her geçen gün daha fazla hissettiğini anlattı. Aydın, "Annem olsaydı her şey daha rahat olabilirdi. Sıkışıyorsun, annen olsun istiyorsun. Ama yok..." sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

"ŞURAM DÜĞÜMLENİYOR" Annesini kaybetmesinin ardından yaşadığı özlemi anlatan Aydın, annesi hayatta olanlara da çağrıda bulundu. "Rabbim bizden daha çok sevmiş. Annelerinize sahip çıkın, üzmeyin. Annelerinizi baş tacı yapın. Gittiği zaman hiç ulaşamıyorsunuz. O yüzden kalbini hiç kırmayın." ifadelerini kullandı.

Duygularını kontrol etmekte zorlandığını söyleyen Aydın, yaşadığı gözyaşlarının yılların birikimi olabileceğini belirtti. Ünlü isim, "Şuram düğümleniyor. Niyetim de kimseyi ağlatmak değil. Durduramıyorum kendimi. İş yaparken de böyleyim. Bu yılların birikimi de olabilir." dedi.

MERVE AYDIN'IN ÖZEL HAYATI Milli atlet ve eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın, eski profesyonel futbolcu Mehmet Akif Filiz ile evlidir. Çiftin Mehmet Barlas adında bir erkek çocuğu bulunuyor.