Teklifinin ardından gözler ona çevrildi: Sıla Türkoğlu’ndan nikah tarihi sorusuna yanıt

"Ata'yla biz iki sene önce... Tesadüf işte. Ben onun dükkanına sürekli gidiyordum, kahveci, kahvaltı dükkanı var. İki sene önce de bir arkadaş grubumla gittiğinde kendisi geldi masaya. Orada tanıştık biz. Başka işler de yapıyor bir yandan, dijital işler, reklamlar vs. 'Network olsun diye' beni takip ediyor Instagram'dan, o zaman da benim hayatımda biri var. O yüzden dönmüyorum takibine. Sonra aylar geçiyor, ilişkim bitiyor falan. Sürekli de gittiğim bir yer olduğu için diyorum ki; Ata vardı, tanışmıştık da geri takip edeyim gitmek istediğim zaman yardımcı olur. Sonra yine konuşmuyoruz 4-5 ay kadar. En son Bodrum'da ben bir kampa gidiyorum ve o kampta da o kadar yalnızım ki... Bir kahve içelim diyerek buluşup, sevgili olduk"