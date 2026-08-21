Teklifinin ardından gözler ona çevrildi: Sıla Türkoğlu’ndan nikah tarihi sorusuna yanıt
Sıla Türkoğlu, nişanlısı Ata Ayyıldız ile katıldığı düğünde evlilik sorularının odağı oldu. İtalya'daki romantik teklifin ardından gözlerin çevrildiği ünlü oyuncu, nikah planına ilişkin ilk kez konuştu.
Sıla Türkoğlu, nişanlısı Ata Ayyıldız ile birlikte katıldığı düğünde objektiflere yansıdı. Como Gölü'ndeki tekliften sonra nikah masasına ne zaman oturacakları konuşulan çift için gözler oyuncuya çevrildi. Ünlü oyuncu, hayranlarının merak ettiği düğün planına ilişkin açıklamalarda bulundu.
COMO GÖLÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ ALDI
Ekranların sevilen ismi Sıla Türkoğlu, romantik bir İtalya tatilinde aldığı evlilik teklifinin ardından ilk kez net konuştu. İş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile katıldığı özel bir davette gözleri üzerine çeken oyuncu, herkesin merakla beklediği düğün tarihine dair açıklamalarda bulundu.
"İÇİMİZE NE ZAMAN SİNECEKSE O ZAMAN"
İtalya'nın Como Gölü'nde romantik bir "Evet" yanıtıyla evliliğe ilk adımı atan güzel oyuncu, gazetecilerin ne zaman evleneceklerine dair yöneltilen soruya açıklık getirdi. Süreci zamana bıraktıklarını vurgulayan Türkoğlu, şu şekilde konuştu:
"İçimize ne zaman sinecekse o zaman yapacağız. İkimiz için de doğru zaman ne zamansa o zaman olsun"
TANIŞMALARI BİR KAHVE DÜKKANINDA BAŞLADI
İkilinin hikayesi ise Ata Ayyıldız'ın sahibi olduğu kafede başladı. Sıla Türkoğlu, katıldığı bir programda iki yıl önce başlayan bu sürpriz aşkın detaylarını şu sözlerle aktarmıştı:
"Ata'yla biz iki sene önce... Tesadüf işte. Ben onun dükkanına sürekli gidiyordum, kahveci, kahvaltı dükkanı var. İki sene önce de bir arkadaş grubumla gittiğinde kendisi geldi masaya. Orada tanıştık biz. Başka işler de yapıyor bir yandan, dijital işler, reklamlar vs. 'Network olsun diye' beni takip ediyor Instagram'dan, o zaman da benim hayatımda biri var. O yüzden dönmüyorum takibine. Sonra aylar geçiyor, ilişkim bitiyor falan. Sürekli de gittiğim bir yer olduğu için diyorum ki; Ata vardı, tanışmıştık da geri takip edeyim gitmek istediğim zaman yardımcı olur. Sonra yine konuşmuyoruz 4-5 ay kadar. En son Bodrum'da ben bir kampa gidiyorum ve o kampta da o kadar yalnızım ki... Bir kahve içelim diyerek buluşup, sevgili olduk"
ATA AYYILDIZ KİMDİR?
Oyuncu Sıla Türkoğlu ile nişanlanan Ata Ayyıldız, İstanbul merkezli ticari faaliyetler yürüten bir girişimcidir. Hizmet sektöründe kahve, çikolata ve kahvaltı konseptli işletmeleri bulunan Ayyıldız, aynı zamanda dijital pazarlama alanında da çalışmaktadır. Ayyıldız, etkileyici pazarlama (influencer marketing) üzerine odaklanan bir dijital ajansın kurucusu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.