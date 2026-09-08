Aşk ve Taht dizisinde nefes kesen başlangıç! Bir dehanın zindandan tahta uzanan hikâyesi
ATV ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Aşk ve Taht, Alaeddin Keykubat'ın hayatını ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü dönemini ekrana taşıyor. Bozdağ Film imzalı yapım, aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini tarihi atmosferle buluşturan dizi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için şimdi yayında.
ATV'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyicisiyle buluştu.
Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasındaki Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutuyor.
İKİNCİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli atmosferi ve tansiyonu düşmeyen hikâyesiyle dikkat çeken yapım, ilk bölümden izleyiciyi ekran başına kilitledi. Gerilimin ve aşkın iç içe geçtiği dizinin ilk bölüm finali büyük merak uyandırırken, Aşk ve Taht'ın ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.
1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Annesi ve baba gibi gördüğü ağabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaaddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün eşiğindeyken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…
Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaaddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur.
Alaaddin Keykubat'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider.