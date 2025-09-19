Aşk ve Gözyaşı'nın Selim'i Barış Arduç'un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay annesinin kopyasıymış

atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda "Selim" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Barış Arduç, kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. 2020 yılından bu yana meslektaşı Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren Arduç, bu kez kayınvalidesiyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan kareyle, Özay'ın annesine olan benzerliği dikkat çekti.