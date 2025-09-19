19 Eylül 2025, Cuma

Aşk ve Gözyaşı'nın Selim'i Barış Arduç'un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay annesinin kopyasıymış

atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda "Selim" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Barış Arduç, kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. 2020 yılından bu yana meslektaşı Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren Arduç, bu kez kayınvalidesiyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan kareyle, Özay'ın annesine olan benzerliği dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:28
Bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin başrolü Barış Arduç'un hayatı araştırılmaya başladı.

Merakla beklenen dizide "Selim" karakterini canlandıran Arduç, 2020 yılında, "Deliha" filminin setinde tanışıp aşk yaşadığı Gupse Özay'la dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ünlü çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekiyor. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen ikiliden bu kez dikkat çeken bir detay geldi.

Başarılı oyuncu Barış Arduç, bu defa kayınvalidesiyle gündeme oturdu.

Sosyal medyada paylaşılan karelerde Özay'ın annesiyle olan benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

Güzel oyuncunun takipçileri, "Resmen annesinin kopyası", "Gülüşleri aynı" gibi yorumlarda bulundu.

Gupse Özay'ın anne ve babası