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Aşk iddialarını yalanlamıştı! Sadettin Saran ve Birce Akalay’dan gizli tatili ortaya çıktı

Ünlü iş insanı Sadettin Saran'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Birce Akalay, çıkan haberleri sert bir dille yalanlamıştı. Geçtiğimiz şubat ayında Ulus'taki bir mekanda Sadettin Saran ile baş başa yemek yediği konuşulan Akalay, bu kez de hafta sonu iş insanıyla Kaz Dağları'nda aynı otelde tatil yaptı. Birce Akalay ile Sadettin Saran'ın aynı ortak arkadaşlarıyla paylaşım yapması kafaları bir kez daha karıştırdı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 11:04
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Aşk iddialarını yalanlamıştı! Sadettin Saran ve Birce Akalay’dan gizli tatili ortaya çıktı

Birce Akalay Sadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmiş, güzel oyuncu çıkan haberleri sert bir dille yalanlamıştı.

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Aşk iddialarını yalanlamıştı! Sadettin Saran ve Birce Akalay’dan gizli tatili ortaya çıktı

Mart ayında Ulus'taki bir mekanda iş insanıyla baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, aşk iddiasıyla ilgili "Bu masa başında kötü niyetli yapılan bir şey. İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok" çıkışı yapmıştı.

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Aşk iddialarını yalanlamıştı! Sadettin Saran ve Birce Akalay’dan gizli tatili ortaya çıktı

Aynı Birce Akalay, geçtiğimiz gün Çanakkale'deki bir otelde Saran'la bir aradaydı. Akalay, bir şeyleri saklıyor olacak ki; ünlü iş adamıyla aynı kareye girmekten kaçındı.

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Aşk iddialarını yalanlamıştı! Sadettin Saran ve Birce Akalay’dan gizli tatili ortaya çıktı

BU DA MI TESADÜF!

Ancak güzel oyuncunun Sadettin Saran'la aynı yerde olduğunu bir kadın arkadaşlarıyla aynı saatlerde ve aynı yerden verdikleri pozlar ortaya çıkardı. Bu gizli saklı tatil ise "Bu da mı tesadüf?" dedirtti.

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Aşk iddialarını yalanlamıştı! Sadettin Saran ve Birce Akalay’dan gizli tatili ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 'Dalgakıran' adlı oyunun prömiyerinde görüntülenen Birce Akalay, "Sizde bir değişiklik var gibi görünüyor" yorumunda bulunan gazetecilere "Gözümde gözlük var, ondan olmasın. Ben geceleri görmüyorum, astigmatım var, gece ışıklar birbirine karışıyor, yaşlanıyoruz artık" diye karşılık vermişti.