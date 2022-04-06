Aşk iddialarını yalanlamıştı! Sadettin Saran ve Birce Akalay’dan gizli tatili ortaya çıktı

Ünlü iş insanı Sadettin Saran'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Birce Akalay, çıkan haberleri sert bir dille yalanlamıştı. Geçtiğimiz şubat ayında Ulus'taki bir mekanda Sadettin Saran ile baş başa yemek yediği konuşulan Akalay, bu kez de hafta sonu iş insanıyla Kaz Dağları'nda aynı otelde tatil yaptı. Birce Akalay ile Sadettin Saran'ın aynı ortak arkadaşlarıyla paylaşım yapması kafaları bir kez daha karıştırdı. İşte tüm detaylar...