Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesi hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Dizideki başarısıyla adeta kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Fahriye Evcen'le evliliğiyle de sık sık gündem olan Özçivit, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun annesi ise gündeme oturdu. Görenler ablası sandı... İşte Burak Özçivit'in annesi...