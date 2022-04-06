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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesi hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesi hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Dizideki başarısıyla adeta kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Fahriye Evcen'le evliliğiyle de sık sık gündem olan Özçivit, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun annesi ise gündeme oturdu. Görenler ablası sandı... İşte Burak Özçivit'in annesi...

Giriş Tarihi: 06.04.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 12:36
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en sevilen isimlerinden oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Özel hayatıyla yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun annesini görenler inanamadı. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceylan Özçivit...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Esra Erol

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Esra Erol ve annesi

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Amine Gülşe