Aşk iddiaları sonrası Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan itirafı! "Kalbimi başka birine..."

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Mehmet Aslantuğ, iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Taraflar iddiaları reddederken Arzum Onan da yaptığı açıklama ile eski eşine destek olmuştu. Ancak Mehmet Aslantuğ itirafıyla son noktayı koydu. İşte Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanma nedeni ve süreci...