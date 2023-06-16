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Aşk iddiaları sonrası Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan itirafı! "Kalbimi başka birine..."

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Mehmet Aslantuğ, iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Taraflar iddiaları reddederken Arzum Onan da yaptığı açıklama ile eski eşine destek olmuştu. Ancak Mehmet Aslantuğ itirafıyla son noktayı koydu. İşte Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanma nedeni ve süreci...

Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:43
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Aşk iddiaları sonrası Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan itirafı! Kalbimi başka birine...

27 yıl önce nikah masasına oturan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanma kararı aldı. Duruşmaları 29 Mayıs'ta görülen çift, Beykoz Adliyesi'ne de birlikte geldi. Her fırsatta dostça ayrıldıklarını ve arkadaşlıklarının devam edeceği söyleyen ikili adliyede el eleydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk iddiaları sonrası Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan itirafı! Kalbimi başka birine...

YENİ BİR AŞK MI?

Ünlü çiftin boşanmasının ardından Mehmet Aslantuğ'un yeni bir aşk yaşadığı iddia edildi. Oyuncunun iş insanı Gözde Akpınar'la aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.

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Aşk iddiaları sonrası Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan itirafı! Kalbimi başka birine...

Konu hakkında ilk açıklama Mehmet Aslantuğ'dan geldi. İddiaya göre Aslantuğ şu ifadeleri kullandı:

"Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum"

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Aşk iddiaları sonrası Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan itirafı! Kalbimi başka birine...

Aslantuğ'dan sonra bir açıklama da Gözde Akpınar'dan geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Akpınar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Aşk iddiaları sonrası Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan itirafı! Kalbimi başka birine...

"Pazartesi ne yapacaksın deseler, tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken, başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse kalın sağlıcakla"