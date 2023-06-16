35’lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!

İlk kızını dünyaya getirdiğinden bu yana düzenli olarak spor ve diyet yapan Kobal, çok kısa sürede eski formunu yakalamıştı.

35 yaşındaki oyuncu, ilk hamileliğinde olduğu gibi şimdi de yoga, pilates, emzirme, düzenli yürüyüş ve beslenme yapmaya başladı.