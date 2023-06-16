16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 35'lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!

35'lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!

Sinem Kobal diyeti sosyal medyada sıklıkla konuşuluyor. 2 çocuk sahibi 35 yaşındaki güzel oyuncu tüm bunlara rağmen formunu korumayı başarıyor. Doğum sonrası kilolarını şıp diye veren Sinem Kobal'ın sırrı ortaya çıktı. Kilo problemi olan ve diyet yapamayanlara zayıflık formülü geldi. İşte cayır cayır kilo verme sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:53
  • 1
  • 11
35’lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!

Yaz sıcakları gelip çattı. Kilo vererek fit bir görüntüye ulaşmak isteyenler için ünlülerin kilo verme hikayeleri ve diyet yöntemleri hem motive hem de fikir veriyor. 2 çocuk sonrası doğum kilolarını cayır cayır yakan Sinem Kobal diyeti ortaya çıktı. İşte Sinem Kobal'ın mum gibi eriten kilo verme formülü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
35’lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!

Sinem Kobal iki çocuk sahibi olduktan sonra oyunculuğa ara vermiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Son olarak Uğur Yücel'in gösterisinde görüntülenen Sinem Kobal, fit vücudu ile beğeni topladı.

  • 3
  • 11
35’lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!

Sinem Kobal'ın bu görüntüsü beğeni toplarken, kısa sürede doğum kilolarından nasıl kurtulduğu merak konusu oldu.

  • 4
  • 11
35’lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!

İlk kızını dünyaya getirdiğinden bu yana düzenli olarak spor ve diyet yapan Kobal, çok kısa sürede eski formunu yakalamıştı.

35 yaşındaki oyuncu, ilk hamileliğinde olduğu gibi şimdi de yoga, pilates, emzirme, düzenli yürüyüş ve beslenme yapmaya başladı.

  • 5
  • 11
35’lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!

Hamileliği boyunca bilinçli bir anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası da işi şansa bırakmayanlardan.