16 Haziran 2023, Cuma
35'lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!
Sinem Kobal diyeti sosyal medyada sıklıkla konuşuluyor. 2 çocuk sahibi 35 yaşındaki güzel oyuncu tüm bunlara rağmen formunu korumayı başarıyor. Doğum sonrası kilolarını şıp diye veren Sinem Kobal'ın sırrı ortaya çıktı. Kilo problemi olan ve diyet yapamayanlara zayıflık formülü geldi. İşte cayır cayır kilo verme sırrı...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:53
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