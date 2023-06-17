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Haberler Galeri Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatı ve kariyeri...

Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatı ve kariyeri...

Metin Milli neden öldü sorusunun cevabı merak ediliyor. Türk sanat müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli, dün akşam Ankara'da hayatını kaybetti. 1980'li yıllarda "Seviyorum İşte", "Şarkılara Sordum" gibi şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan sevilen sanatçının acı haberini alan sevenleri detayları araştırıyor. Peki Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:36
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Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatı ve kariyeri...

Metin Milli neden öldü sorusunun cevabı merak ediliyor. Türk sanat müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli, dün akşam Ankara'da hayatını kaybetti. 1980'li yıllarda "Seviyorum İşte", "Şarkılara Sordum" gibi şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan sevilen sanatçının acı haberini alan sevenleri detayları araştırıyor. Peki Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatı ve kariyeri...

1980'li yıllara damgasını vuran, "Seviyorum İşte", "Şarkılara Sordum" gibi şarkılara getirdiği yorumla hatırlanan Türk sanat müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli, dün akşam Ankara'da vefat etti. Milli, 80 yaşındaydı.

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Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatı ve kariyeri...

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Milli'nin, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatı ve kariyeri...

METİN MİLLİ KİMDİR?

Mardin'de 1943 yılında doğan Milli, Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. 900. Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlayan Milli, sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulundu.

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Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatı ve kariyeri...

Milli, müziğe 1978'de Ankara Radyosu'nda başladı, ilk profesyonel stüdyo kaydını ise 1977'de yaptı. Müziğini "popüler Türk sanat müziği" olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.