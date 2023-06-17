Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatı ve kariyeri...

Metin Milli neden öldü sorusunun cevabı merak ediliyor. Türk sanat müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli, dün akşam Ankara'da hayatını kaybetti. 1980'li yıllarda "Seviyorum İşte", "Şarkılara Sordum" gibi şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan sevilen sanatçının acı haberini alan sevenleri detayları araştırıyor. Peki Metin Milli öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Usta Sanatçı Metin Milli kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?