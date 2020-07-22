Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise mini elbisesi için servet harcadı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Hadise, şimdi de kıyafetine harcadığı parayla gündeme oturdu. Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, sevgilisiyle çıktığı tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Yeni kıyafetleriyle fotoğrafını paylaşan Hadise'nin elbisesi için harcadığı para dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin o elbisesi…