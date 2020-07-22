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Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise mini elbisesi için servet harcadı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Hadise, şimdi de kıyafetine harcadığı parayla gündeme oturdu. Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, sevgilisiyle çıktığı tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Yeni kıyafetleriyle fotoğrafını paylaşan Hadise'nin elbisesi için harcadığı para dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin o elbisesi…

Giriş Tarihi: 22.07.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 14:53
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Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise mini elbisesi için servet harcadı!

Hadise Intagram paylaşımları ile yine adından söz ettirmeye devam ediyor. 2020 başlarında Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, normalleşme sürecinin başlamasının ardından sevgilisiyle tatile çıktı. Tatilde fotoğraflar paylaşmaya devam eden Hadise, son paylaşımındaki elbisesiyle dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise mini elbisesi için servet harcadı!

Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyimine dikkat eden, dekolteli kıyafetlerden uzak duran 34 yaşındaki Hadise, son paylaşımındaki kombini için tam 16 bin 400 TL harcadı.

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Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise mini elbisesi için servet harcadı!

Kolye: 5 bin TL
Bileklik: 4 bin 900 TL
Elbise: 2 bin 500 TL
Çanta: Bin 900 TL
Gözlük: Bin 700 TL
Küpe: 200 TL
Ayakkabı: 200 TL

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Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise mini elbisesi için servet harcadı!

Son dönemde Fendi marka giyinmeyi tercih eden Hadise, daha önce de giyime harcadığı bütçe ile dikkat çekmişti.

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Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise mini elbisesi için servet harcadı!

Ünlü popçunun bu kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL'ydi.