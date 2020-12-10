Dijital medya platformlarından olan Netflix'de yayınlanan Türk yapımı dizi Aşk 101'in 2'nci sezon çekimleri tamamlandı. Kısa bir süre önce dizi ekibinde patlak veren koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlerine ara verilen dizide şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi.90'lı yıllarda bir arkadaş grubunun hikayesini konu edinen Aşk 101'in yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

