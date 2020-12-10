İyi Aile Babası dizisinin yıldızı Şebnem Bozoklu'nun eşi bakın kim çıktı! Şebnem Bozoklu...

İyi Aile Babası dizisi ekranlara dönen Şebnem Bozoklu, sosyal medyada olay oldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekran başına bağlayan İyi Aile Babası oyuncuları da mercek altın alındı. Dizide dikkatleri üzerine çeken Şebnem Bozoklu ise en çok konuşulan ismi oldu. İyi Aile Babası'nın yıldızı Şebnem Bozoklu'nun özel hayatını mercek altına alan sevenleri eşini merak etti. İşte Şebnem Bozoklu'nun eşi...