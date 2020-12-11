Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım'ın eski eşini öğrenenler şoke oldu! Onun kadar ünlü!

Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım, dizide gösterdiği başarılı oyunculuğuyla milyonların ilgi odağı. Yakışıklılığıyla da gönüllerde taht kuran Murat Yıldırım'ın hayranları ünlü oyuncunun özel hayatına dair araştırmalar yapınca şaşkına çeviren bir gerçeği öğrendi. Murat Yıldırım'ın eski eşini duyanlar 'onun kadar ünlüymüş' yorumunu yapıyor. İşte Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım'ın eski eşi...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 06:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 06:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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