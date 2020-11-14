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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101'den müjdeli haber geldi: Çekimler sona erdi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix 2. sezon fragmanı... Aşk 101'den müjdeli haber geldi: Çekimler sona erdi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix 2. sezon fragmanı... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Türk yapımı dizi Aşk 101'in ikinci sezonu ile ilgili müjdeler peş peşe gelmeye başladı. Son olarak dizide "Osman" karakterine hayat veren Selahattin Paşalı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım, çekimlerin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 14.11.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 22:01
Aşk 101 2. sezon tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 Nisan ayında seyirci karşısına çıkan Aşk 101, çoğu izleyici tarafından beğenilmişti. 90'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini konu edinen Aşk 101'in ikinci sezon başlangıç tarihi merakla araştırılıyor. Dizinin oyuncusu Selahattin Paşalı, geçtiğimiz günlerde yeni sezona dair paylaşımda bulundu. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına
"No sad goodbyes" notunu düştü. AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.