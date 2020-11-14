Aşk 101'den müjdeli haber geldi: Çekimler sona erdi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix 2. sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Türk yapımı dizi Aşk 101'in ikinci sezonu ile ilgili müjdeler peş peşe gelmeye başladı. Son olarak dizide "Osman" karakterine hayat veren Selahattin Paşalı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım, çekimlerin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 22:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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