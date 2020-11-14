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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğuyla geçtiğimiz sezona damgasını vurdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın ikinci sezonuyla ekrana dönmesinin ardından yeniden gündeme oturan Aslıhan Güner özel hayatıyla merak konusu oldu.Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla görenleri şoke etti. Güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 17:49
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğrafları şoke etti. Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Ebru Şahin

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Ebru Şahin

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Burcu Özberk

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti