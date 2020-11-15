Fenerbahçe küme düşmeden averajla kurtulmuş! Milyoner'de milyonları şaşırtan gerçek

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de Süper Lig'le ilgili az bilinen bir gerçek yarışmacıya soru olarak yöneltildi. Fenerbahçe'nin küme düşmeden averajla kurtulduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular...