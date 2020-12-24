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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

Alev Alev dizisinde Rüya Yıldırımlar karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmüyor. Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Güzel oyuncunun ortaya çıkan fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Rüya Yıldırımlar rolüyle kalplerde yer edinen Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 13:15
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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

Alev Alev'in Rüya Yıldırımlar'ı Dilan Çiçek Deniz hayranlarını şaşkına çevirdi. Dilan Çiçek Deniz, estetiksiz fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı salladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafları.

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

Didem Soydan

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu
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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

Türkan Şoray

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu