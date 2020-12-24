Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

Alev Alev dizisinde Rüya Yıldırımlar karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmüyor. Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Güzel oyuncunun ortaya çıkan fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Rüya Yıldırımlar rolüyle kalplerde yer edinen Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafı...